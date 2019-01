Volley B2 femminile, la Caf Acli Stella espugna al tie break il parquet di Rovigo: 2-3

Sport

Rimini

| 22:04 - 20 Gennaio 2019

La Caf Acli Stella si è portata al quintultimo posto.

A Rovigo importante vittoria esterna per la Caf Acli Stella ai danni della Fruvit per 3-2 (20-25, 25-23, 18-25, 25-17, 12-15). Per due volte in vantaggio, ler iminesi si sono fatte agguantare dalle padroni di casa aggiudicandosi il match al tie break chiuso sul 15-12. Buone le prove di Francia, Gugnali e Bologna, entrambe in doppia cifra. Con questi due punti le riminesi hanno messo quattro squadre alle loro spalle.

IL TABELLINO

Fruvit Rovigo: Bierotto ne, Bolognesi 23, Ferroni ne, D’Isseppi 17, Fyda 2, Toffarin 9, Ghiotti 1, Coltro 2, Ferrante 4, Franzoso lib. Bau’ ne, Schibuola ne. Perilli.

Ambrosini 5, Cicoria 0, Gugnali 13, Bologna 15, Francia 18, Mazza 5, Bascucci , Bianchi, Cit ne, Tomassucci ne, Jelenkovich lib1, Serafini lib2 ne. All. Mussoni.

NOTE: BV: Rov. 9 St. 8, BE: Rov. 15 St. 1, Muri: Rov. 5 St. 6

: CSI CLAI Imola 36, ESPERIA Cremona 29, BLULINE Lib. Forlì 28, EMANUEL Rimini 25, LIVERANI Lugo 24, ARBOR INTERCLAYS RE 22, GRAMSCI RE 21, Rubierese RE 22, FRUVIT Rovigo 17, CAF ACLI Stella Rimini 16, PIANAMELE Bologna 15, CIVIEMME Campagnola RE 11, MY MECH Cervia 7, Calerno S.Ilario RE 0.