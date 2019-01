Volley A2 femminile, l'Omag mantiene l'imbattibilità interna: hurrà per 3-2 sulla Sigel Marsala

Sport

San Giovanni in Marignano

| 21:53 - 20 Gennaio 2019

La Omag San Giovanni in Marignano mantiene l'imbattibilità interna battendo per 3-2 la Sigel Marsala nella penultima giornata del girone preliminare. Un’altra partita che non conta nulla per la classifica in quanto la Omag è già qualificata per la poule promozione mentre Marsala dovrà lottare per non retrocedere. Entrambi i coach provano diverse soluzioni ed attuano il turnover. Coach Aiuto lo fa per testare il nuovo innesto Donarelli, mentre Saja risparmia energie per il match di Coppa Italia. Comunque una bella vittoria quella di oggi ottenuta in rimonta su una Sigel Marsala che credeva di espugnare il Fortino di San Giovanni in Marignano. Da segnalare l’esordio della giovane Greta Mandrelli e l’ottima prova di Martina Casprini, MVP del match. Segnali positivi da parte di tutta la squadra per coach Saja in vista della delicata trasferta di martedì in coppa Italia a Mondovì.

In avvio le formazioni che si presentano in campo sono, per la Omag, Mazzotti in regia e Manfredini opposto, Caneva e Gray al centro, Saguatti e Fairs di banda e Gibertini libero. Marsala schiera invece Avenia in palleggio, Taborelli opposto, Salvestrini e Angeloni di banda, Donarelli e Gabrielli al centro e Vaccaro libero.

Tabellino

OMAG S.GIOV. IN MARIGNANO 3

SIGEL MARSALA 2

OMAG S.GIOV. IN MARIGNANO: Fairs 1, Gray 11, Manfredini 4, Saguatti 2, Gibertini (L) 1, Mazzotti 4, Pinali 7, Casprini 21, Caneva 9, Guasti 12, Mandrelli. Non entrate: Battistoni, Lualdi. All. Saja.

SIGEL MARSALA: Avenia 5, Angeloni 12, Gabrieli 11, Taborelli 18, Salvestrini 12, Cosi 3, Vaccaro (L), Luzzi 1, Turla’ 1, Donarelli. Non entrate: Courtney, Ameri (L). All. Aiuto.



PARZIALI: 20-25, 23-25, 25-15, 25 23, 15-11