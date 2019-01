Volley D femminile, Riccione espugna il parquet di Cesenatico per 3-1

Sport

Riccione

| 21:16 - 20 Gennaio 2019

Un'azione del Volley Riccione.

Vittoria in rimonta e da tre punti (1-3) ma assai sudata per il Gruppo Helyos Riccione Volley sul campo del Pala Peep di Cesenatico. Dopo un primo set non pervenuto di Ugolini e compagne (25-20), le biancoblu dalla seconda frazione in avanti cominciano ingranare e a macinare punti contro un Cesenatico che non ha nulla da perdere e ha provato ha rendere dura la vita alla compagine riccionese. Riccione sicuramente in questa partita non ha espresso al meglio il proprio gioco, lasciandosi influenzare in primis da quello avversario, "sporco" e poco tecnico. Nonostante ciò le ragazze di coach Lazzarini sono riuscite ad averne la meglio, trascinate da un'ennesima convincente prova di Agostini con (24 punti) e dal capitano Ugolini (13 punti). In difesa non è mancata mai la grinta del libero Pari, protagonista di belle difese e recuperi che hanno garantito il contro attacco efficace da parte delle proprie compagne.

Riccione con questa importante vittoria chiude il girone di andata in zona play-off a quota 28 punti in quarta posizione. Ora c'è la sosta, prossimo appuntamento per Ugolini e compagne è sabato 2 febbraio ore 17.00 al pala Nicoletti contro la Clai Imola.

Fse Progetti Cesenatico - Gruppo Helyos Riccione 1-3

Riccione Volley: Ugolini 13, Pari 8, Agostini 24, Soldati 3, Mangianti 3, Calamai, Pari 1 (L1), Gozi 3, Ricci 2, Morri 1. 1°ALL.: Lazzarini 2°ALL.: Bonfè