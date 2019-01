FOTO Calcio D: Santarcangelo, quarta sconfitta su quattro nel 2019. Festeggia l'Isernia (1-2)

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 19:53 - 20 Gennaio 2019

Un'uscita del portiere Tano in Santarcangelo Isernia.

SANTARCANGELO (4-2-3-1): Battistini; Bencivenga (19′ st Gabrielli), Bondioli, Corvino, Fabbri; Dhamo, Pigozzi (12’ st Falomi); Peroni, Moroni (39′ st Aristei), Guidi; Bernardi. A disp.: Forti Guglielmi, Fuchi, Sapori, Nasini, Cingolani. All.: Abbondanza (Galloppa squalificato).

ISERNIA (5-3-2): Tano; Lenoci, Berretta, Frabotta, Cacic, Capuozzo; Ciccone (5′ st Gyabaa, 42′ st Di Lonardo), Iaboni (29′ st Mandolfo), Fazio; Petitti (29′ st Romano), Schena (42′ st Maresca). A disp.: Del Giudice, Marzio, Di Lonardo, Marino, Vitale, Gyabaa, Maresca. All.: Silva.

ARBITRO: Gigliotti di Cosenza.

RETI: 23′ pt Iaboni (rig.), 18′ st Moroni, 49′ st Fazio.

NOTE: spettatori 200 circa. Angoli 3-4. Ammoniti: Lenoci, Cacic, Pigozzi, Gabrielli, Peroni, Gyabaa, Maresca. Espulsi: 47′ st Berretta per proteste.



Quarta sconfitta su quattro in questo 2019 per il Santarcangelo, sconfitto 2-1 al Mazzola dall'Isernia. Moroni pareggia il gol di Iaboni su rigore, poi finale palpitante; molisani in dieci per l'espulsione di Berretta, ma poi in vantaggio grazie alla rete di Fazio al 94'.