Calcio Promozione: gol flash di Torsani regala al Vis Misano la vittoria contro l'Igea Marina (1-0)

Sport

Misano Adriatico

| 17:49 - 20 Gennaio 2019

Torsani del Vis Misano al cross.

VIS MISANO F.C.D.: Ismailji, Siliquini, Urbinati (74' Fraternali), Antonietti, Politi, Sanchez, Laro (83' Muccioli), Boldrini, Stella (61' Urbinati M.), Torsani, Savioli (89' Semprini).

A disposizione: Sacchi, Lepri, Imola, Lunadei, Baldini. All. Bucci.

IGEA MARINA USD: Berardi, Minacapilli, Abbondanza, Bocchini, Zanotti, Venturi, Bellavista, Casadei (61' Mema), Marchini (69' Della Rosa), Pirini, Brighi (83' Righini).

A disposizione: Orlando, Pruccoli, Pasolini, Loi, Ricci, Amatori. All. Gavagnin.

ARBITRO: Vandi di Rimini (Assistenti: Frisoni e Reina di Rimini).

RETI: 1' Torsani.

NOTE: ammoniti Stella, Brighi, Torsani, Boldrini, Minacapilli, Semprini.



Il Misano, reduce dalla sconfitta esterna con il Del Duca in cui ha regalato la prima mezzora all'avversario, ospita l'Igea Marina e inizia subito forte, portandosi in vantaggio gia' al 1' con Torsani, che riceve da Boldrini, salta Minacapilli e la mette sotto l'incrocio dei pali. L'Igea non sembra pero' aver subito psicologicamente lo svantaggio e mostra un bel gioco, ma senza arrivare troppo spesso dalle parti di Ismailji. Gli ospiti si rendono pericolo infatti solo all'11' con una sventagliata di Bellavista che non trova il tap in vincente di Brighi, grazie al salvataggio sulla linea di Sanchez, e al 30' con Bellavista che questa volta ci prova da fuori ma Ismailji blocca in due tempi. I locali invece non mostrano il solito gioco, ma creano comunque diverse occasioni, con Torsani che al 10' che prova a realizzare una bella sponda di Stella e al 39' con un bel tiro in corsa, ma Berardi si fa trovare pronto in entrambe le occasioni. Al 43' il Misano prova a pungere in contropiede, con Torsani che riparte e serve Stella, che di prima prova ad angolarla ma il suo tiro e' debole. Il secondo tempo e' avaro di emozioni, nonostante l'Igea spinga per il pareggio. Torsani si rende ancora protagonista in piu' di un'occasione per i suoi. Al 56' serve Laro che dal limite calcia, ma Berardi blocca, e al 64' arriva sul fondo, la scarica dietro per Urbinati che lascia scorrere per Laro a rimorchio, ma il giovane centrocampista misanese sfiora solamente il primo palo. Al 76' Bellavista, il piu' in palla dei suoi, cerca il pari da fuori, ma Ismailji si distende e riesce a respingere un pallone destinato all'angolino basso. Al 79' Torsani viene lasciato libero di tirare dai 30 metri e quasi sorprende Berardi che smanaccia in corner. L'Igea prova a spingere non trovando pero' varchi utili per raddrizzare la partita.