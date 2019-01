Calcio Promozione: grigio pari per il Tropical Coriano con il Futball Cava (0-0)

Sport

Coriano

| 17:13 - 20 Gennaio 2019

Una formazione del Tropical Coriano 2018-19.

TROPICAL CORIANO: Romani, Gori, Casalino (46' De Biagi), Ricci, Olivieri, Vitaioli F.; Alijahj, Dolcini; Montebelli, Babboni, Scognamiglio (57' Farneti).

In panchina: Filippi, De Biagi, Stanco, Lisi, Semrini, Costantini. All. Zagnoli.

F.CAVA: Cambiuzzi, Satanassi (54' Bandini), Budrioli, Gentilini, Falcini, Bertaccini; Asturi (85' Iacovelli), Fiore; Agazzi (58' Aloe), Fazzini (85' Mazzotti), Bacchilega (86' Maltoni).

In panchina: Lani, Mambelli, Rossi. All. Casamenti.

ARBITRO: Montefiori di Ravenna (Assistenti: Mauriello di Bologna e Gallo di Imola).

NOTE: ammoniti Alijhahej, Conti, Iacovelli, Budrioli. Recupero 2'+4'.



Al Daniele Grandi di Coriano il Tropical non va oltre al par per 0-0 con il Futball Cava. Gara avara di emozioni, anche se l'inizio era stato promettente: al 2' Agazzi in area tocca centralmente per Fazzini, il cui tiro è respinto di piede da Romani. Al 13' si rinnova il duello tra i due, Fazzini a tu per tu con il portiere calcia a botta sicura, trovando la risposta dell'estremo difensore. Il Tropical Coriano nel primo tempo non inquadra mai la porta e al 42' perde l'allenatore Zagnoli, espulso per proteste. Nella ripresa al 60' ancora Futball Cava al tiro con Bacchilega dal limite dell'area, la conclusione deviata scheggia la parte alta della traversa. Unico sussulto del Tropical Coriano all'86' con la rete annullata a Farneti per fallo sul portiere Cambiuzzi.