Calcio 1a Cat: inizio 2019 amaro per il Sant'Ermete, sconfitto in casa dalla Pol Sala (1-3)

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 16:54 - 20 Gennaio 2019

La Polisportiva Sala 2018-19.

S.ERMETE: Vandi, Rossi, Genghini, Contadini, Giorgini (60' Zavattini N.), Fini, Bettini (60' Del Prete), Drudi (65' Zavattini L.), Molari, Vukaj, Belloni (85' Gentile).

In panchina: Gentili, Marcaccio, Ciccarelli, Bonifazi. All. Pazzini.

SALA: Golinucci, Pagan, Fabbri (65' Velella), Fiaschini (65' Ghetti), Stambazzi, Calandrini, Orlandi (59' Quarta), Zoffoli (85' Lucchi), Pagliarani, Bartolini (65' Pellegrini), Vernocchi.

In panchina: Pollarini, Benedetti, Canini, Marconi. All. Bartolini.

ARBITRO: Guerra di Rimini.

RETI: 1', 50' e 95' Vernocchi (S), 22' Genghin (S).



Il 2019 del Sant'Ermete inizia con un'inaspettata sconfitta in casa con la Polisportiva Sala, che passa in vantaggio al primo minuto: l'attaccante Vernocchi raccoglie in spaccata un cross di Orlandi, infilando Vandi. Al 22' il pari dei "verdi" con Genghini che vince tre rimpalli e batt Golinucci. I riminesi chiudono la frazione tenendo il pallino del gioco, ma senza trovare la via del gol. Nella ripresa l'inizio è ancora favorevole agli ospiti, con Vernocchi che firma la doppietta sfruttando un contropiede dopo una rimessa laterale battuta dal Sant'Ermete. I locali hanno quasi un tempo per pareggiare, sfiorano il bersaglio con Belloni, ma con la squadra sbilanciata in avanti subiscono il tris, sempre a firma dello scatenato Vernocchi.