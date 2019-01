Calcio D, la Savignanese strappa un punto d'oro in rimonta a Recanati: 2-2

Sport

Savignano sul rubicone

| 16:54 - 20 Gennaio 2019

La Savignanese ha centrato un ottimo pareggio a Recanati.





Non bastano due straordinari goal alla Savignanese per portare a casa l'intera posta sul campo della Recanatese, che ribatte colpo su colpo e costringela formazione di Farneti al 2-2.

Dopo un inizio pimpante di Noschese - da segnalare un paio di sue incursioni insidiose - sblocca la gara l'eurogoal di Guidi, fresco di convocazione per lo stage di Roma con la Rappresentativa di Serie D. Al 22 infatti il giovane gialloblù, servito proprio da Noschese, infila la porta marchigiana di tacco sotto l'incrocio. La gioia però dura poco perché, nel giro di due minuti, gli avversari ribaltano il parziale con i goal di Borrelli (25') e Pera (26'). I leopardiani si caricano, così Pera e Sivilla ci provano, ma Pazzini e la difesa sono attenti. Noschese non vuole certo capitolare e costringe al miracolo Sprecacè, imitato più tardi dal solito provvidenziale Pazzini.

Nella ripresa la squadra di mister Farneti cerca di recuperare lo svantaggio e, sfiorata la rete con Peluso, il neo entrato Longobardi, proprio al posto di Peluso, si libera di due avversari e insacca all'incrocio la seconda strepitosa rete di giornata, pareggiando i conti.

Nel finale il ritmo si abbassa inevitabilmente, ci provano entrambe le formazioni (Noschese nel recupero ha la aplal buona), ma la stanchezza vince e il match termina in parità.



IL TABELLINO

RECANATESE-SAVIGNANESE 2-2

RECANATESE: Sprecacè, Gambacorta (73' Dodi), Monti (79' Rinaldi), Lunardini, Nodari, Esposito, Pera, Giaccaglia (66' Raparo), Sivilla, Borrelli, Marchetti (76' Olivieri) A disp: Piangerelli, Rinaldi, Raparo, Dodi, Palmieri, Sopranzetti, Olivieri, Lombardi, Gigli All Alessandrini

SAVIGNANESE: Pazzini, Guidi, Brighi, Peluso (60' Longobardi), Noschese, Scarponi (74' Tamagnini), Vandi, Giacobbi, Rossi, Ballardini, Turci A disp Dall'Ara, Succi, Tamagnini, Longobardi, Brigliadori, Pancotti, Albini, Manuzzi All Farneti

Marcatori: 22' Guidi, 25' Borrelli, 26' Pera, 63' Longobardi

Ammoniti: Borrelli, Gambacorta, Longobardi