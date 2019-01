Calcio D, la Sammaurese sconfitta nel derby col Cesena con una rete per tempo: 0-2

Sport

Rimini

| 16:42 - 20 Gennaio 2019

La Sammaurese è stata sconfitta al Macrelli dal Cesena per 2-0.

In un Macrelli vestito a festa per le grandi occasioni, la Sammaurese si batte come una leonessa, perdendo solo di un soffio contro il Cesena (0-2) a segno con una rete per tempo. Per i bianconeri è l'ottava vittoria di fila

Inizio equilibrato, ma, dopo un contropiede finalizzato, purtroppo in fuorigioco, da Zuppardo, vanno a segno al 15' i bianconeri con Ricciardo, pescato da un assist di Tonelli. La squadra di Mastronicola non ci sta e Louati in girata chiama al miracolo Agliardi, che salva i suoi impedendo il pareggio. La pressione giallorossa prosegue e il tocco di Maioli sfiora nuovamente l'1-1. Verso fine primo tempo, altro goal mancato di pochissimo dalla Sammaures: prima botta di Bonandi deviata in angolo e, sul conseguente corner, De Feudis colpisce e manda sulla propria traversa.

A inizio ripresa Bonandi suona la carica e, con le sue incursioni (di cui una di tacco), mette apprensione alla difesa del Cavalluccio, che però resiste sempre, anche al colpo di testa di Lombardi. Passano i minuti e i nostri, quest'oggi in casacca nera, continuano a insistere, tramite ottime sortite sulle fasce e gioco dinamico, tuttavia la compagine rivale, pericolosa dal canto suo con Noce e Fortunato intorno al 75', tiene botta e, nonostante le chance di Santoni e Louati, segna in contropiede con l'esterno destro di Fortunato all'86. Onore comunque a Rosini e soci, bravissimi per tutti i 90'. Prossimo turno in Molise sul campo dell'Olympia Agnonese.

SAMMAURESE-CESENA 0-2

SAMMAURESE: Baldassarri, Maioli, Sapucci (49' Buscè), Rosini, Santoni, Lombardi N, Lombardi L (77' Merciari), Scarponi (79' Pieri), Zuppardo, Bonandi, Louati A disp: Hysa, Soumahin, Maggioli, Giuia, Merciari, Errico, Buscè, Pieri, Diop All Mastronicola.

CESENA: Agliardi, Valeri (68' Rutjens), De Feudis, Ricciardo, Alessandro, Viscomi, Ciofi, Noce, Campagna (77' Munari), Tonelli (55' Biondini), Tortori (71' Fortunato) A disp: Sarini, Marfella, Rutjens, Biondini, Munari, Benassi, Fortunato, Capellini, Mantovani All Angelini

Marcatori: 15' Ricciardo, 86' Fortunato

Ammoniti: Maioli, Valeri, De Feudis, Noce, Merciari, Rutjens