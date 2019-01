Attualità

Rimini

| 16:05 - 20 Gennaio 2019

Sosta selvaggia via Pascoli a Rimini.

E' la nuova segnalazione di un nostro lettore che, non è la prima volta, accende i riflettori sulla situazione in via Pascoli. "Ancora una volta - ci scrive - ci troviamo di fronte a un parcheggio selvaggio in via Pascoli, la cosa che non sopporto e che molti parcheggi erano vuoti, ma come si fa? Ho visto una donna infilarsi attacata al semaforo, questa è maleducazione". Ricordiamo il numero segnalazioni whatsapp di Altarimini 347 8809485.