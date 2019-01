Volley B maschile, Morciano crolla sul parquet della Robur Siena (3-0)

Sport

Morciano

| 14:46 - 20 Gennaio 2019

La classifica della Rovelli Morciano è sempre più delicata.





Dopo che nelle ultime tre giornate si erano iniziati a vedere sensibili progressi, malgrado le difficoltà di organico e una recuperata voglia di fare punti e gioco, nell’ultimo match di andata, dalla importanza sensibile, visto che la Robur Siena era la formazione che precedeva da presso la Rovelli, la formazione di coach Rovinelli si scioglie come neve al sole di primavera (3-0). Impalpabile come talco, il team della Valconca non ha offerto nessuna resistenza ai giocatori di casa, approcciando in modo totalmente sbagliato la partita. Quelli che erano stati i trascinatori delle ultime gagliarde prove (Stella-Morichelli), con l’aggiunta del neo arrivato atleta calabrese Mille, non sono riusciti a dare il la ad un match di ben altro spessore, quello che necessitava in questa occasione. Del match c’è poco da dire, praticamente la Rovelli non è mai stata in partita, completamente in balia dei toscani, di certo una formazione abbordabile, ma che ieri ha mostrato qualità inaspettate anche grazie alla prova incolore ed arrendevole della Rovelli.

Ora nella pausa del prossimo weekend, prima dell’inizio del girone di ritorno, lo staff cercherà di ricompattare il gruppo, inserendo sempre meglio Mille, che sicuramente ha avuto poco tempo per trovare intesa con i compagni, e soprattutto con il palleggiatore, per giocarsi tutte le carte nelle restanti partite. Perché nulla è ancora detto, anche se il cammino richiederà sforzi supplementari e tanta volontà.



IL TABELLINO

ROBUR SCANDICCI - DOLCIARIA ROVELLI MORCIANO 3 – 0

SCANDICCI: Pianigiani 1, Catalano 11, Di Benedetto 12, Coletti 7, Cerquetti 5, Bandinelli 7, L1 Prosperi, L2 De Cristofaro, Casisa 0, Cena 0, Bonciani n.e., Sansò n.e., Della Concordia n.e.. All. Mattioli.

DOLCIARIA ROVELLI : Stella 3, Morichelli 9, Omaggi 1, Vanucci 6, Kiva 3, Mille 9, Libero Maggioli, Daniel 0, Benini 0, Fabbri 1. All. Rovinelli.



ARBITRI: Colucci e Varfajina

PARZIALI: 25-17/25-17/25-14

NOTE: SCANDICCI : b.s. 8 ace 3 muri 10 errori 8. ROVELLI : b.s. 13 ace 2 muri 2 errori 18