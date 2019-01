Basket D, il Bellaria batte anche il Castiglione Murri e vola a +4 in classifica

Sport

Bellaria Igea Marina

| 14:37 - 20 Gennaio 2019

Galassi è stato protagonista di un'altra eccellente prestazione: 27 punti.





Una vittoria sofferta, strappata con le unghie e con i denti, ma che vale davvero oro per il Bellaria, che batte Castiglione Murri per 80-67 e con la concomitante sconfitta di Forlimpopoli allunga a +4 in classifica nei confronti dei Baskérs e di Argenta. I biancoblu faticano contro i bolognesi, che fino alla fine combattono contro i padroni di casa per 40’, ma i bellariesi sono bravi comunque a portare a casa i due punti nel finale e ad allungare in classifica grazie ad un Galassi super, autore di 27 punti, supportato da Foiera, Tassinari e Mazzotti.

L’avvio di partita è a ritmi altissimi, ma il Bellaria è caldissimo dall’arco e imbuca otto bombe nei primi 10’ e allunga sul 31-14, con due triple di Gori, tre di Mazzotti e una a testa per Galassi, Tassinari e Foiera, con il primo periodo che si chiude sul 31-18.

Le percentuali dei biancoblu però calano, e così Castiglione Murri ne approfitta per rientrare, grazie ad un Gandolfi incontenibile, chiudendo il primo tempo sul 44-40.

Dopo la pausa, i bolognesi rientrano sul -1: la partita è equilibrata, i bellariesi faticano contro la zona degli ospiti, ma chiudono il terzo periodo in vantaggio 56-53.

Nel quarto parziale il copione non cambia, con i padroni di casa sempre in vantaggio degli ospiti indietro di qualche punto, fino al 62-60, quando coach Domeniconi richiama i suoi in panchina per un time-out. Rientrati in campo, il Bellaria si affida a Galassi, che segna nove punti in fila e da la spallata decisiva alla partita. È il colpo del K.O., i bolognesi non riescono più a reagire e con i canestri della guardia biancoblu e di un solido Foiera, riescono a gestire al meglio la gara fino al 80-67 finale.



IL TABELLINO



BELLARIA - CASTIGLIONE MURRI 80-67



BELLARIA: Mazzotti 12, Galassi 27, Gori 6, Tassinari 11, Foiera 16, Maralossou 4, Zaghini 2, Tongue 2, Distante, Benedettini, Sirri, Malatesta. All.: Domeniconi



CASTIGLIONE: Donati 10, Melino 3, Buriani 8, Venturi, Gandolfi 20, Varotto 2, Mantovani 10, Stefanelli 2, Parchi 4, Minerva, Secchi 4, Vetere. All.: Fili



ARBITRI: Medici e Boudrika



PARZIALI: 31-18, 44-40, 56-53











.