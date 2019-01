Tanti visitatori al Sigep, Polizia monitora parcheggiatori abusivi e bagarini

Cronaca

Rimini

| 14:32 - 20 Gennaio 2019

Persone all'ingresso del quartiere fieristico per Sigep 2019.

La Polizia di Rimini ha monitorato con attenzione, nella giornata di sabato, anche il quartiere fieristico di Rimini, in occasione del Sigep. In particolar modo la Squadra Volante ha controllato i parcheggi per prevenire furti e per scongiurare la presenza di bagarini e parcheggiatori abusivi. Nei guai sono finiti due napoletani, di 35 e 43 anni, pregiudicati, che non hanno saputo giustificare la loro presenza all'esterno del quartiere fieristico. Non erano due visitatori e sono stati quindi identificati: nei loro confronti è scattato foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno a Rimini per 3 anni.