Bagarre in discoteca: allontanato dal locale, aggredisce i buttafuori e i poliziotti

Cronaca

Rimini

| 14:23 - 20 Gennaio 2019

Auto della Polizia (foto di repertorio).

Momenti di concitazione, nella notte tra sabato e domenica, in una nota discoteca di Rimini. Un 25enne, in stato di alterazione per l'abuso di alcol, era stato allontanato dopo aver litigato con alcun persone. Una volta fuori dal locale, ha dato in escandescenze, intenzionato a rientrare all'interno della discoteca, aggredendo a calci e pugni gli addetti alla sicurezza. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Squadra Volante della Polizia, ma neppure le vista delle divise ha placato gli animi. Il 25enne, senza documenti, ha minacciato e insultato i poliziotti, poi si è lanciato contro di loro con calci e spinte, sotto gli occhi di tante persone uscite dalla discoteca. Alla fine è stato bloccato e portato in Questura, arrestato per resistenza, minacce e lesioni a pubblico ufficiale.