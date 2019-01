VIDEO 'Buon Compleanno SIC', mille persone all'inaugurazione di Casa Marco Simoncelli

Attualità

| 14:21 - 20 Gennaio 2019

C'era anche il gran capo della Motogp Carmelo Ezpeleta alle celebrazioni per il 32esimo compleanno di Marco Simoncelli, l'indimenticato campione di Coriano. Coriano ha dedicato la giornata di domenica 20 gennaio ai festeggiamenti del proprio patrono, San Sebastiano, e al centauro che oggi avrebbe compiuto 32 anni. Per l'occasione è stata inaugurata a Sant'Andrea in Besanigo "Casa Marco Simoncelli", un progetto nato 5 anni su spinta della fondazione che porta il nome del Sic e che ha permesso la costruzione di un moderno centro destinato a famiglie con ragazzi affetti da disabilità. Il centro sarà gestito dalla comunità di Montetauro di Coriano. Al taglio del nastro era presente un migliaio di persone: oltre al Ceo di Dorna Ezpeleta, lo storico dottore Claudio Costa, Carlo Pernat, Fausto Gresini, Sergio Sgrilli, diversi piloti, il presidente della federazione motociclista italiana Giovanni Cupioli, nonché i sindaci di Riccione, Coriano, Misano Adriatico e Mondaino, i rappresentanti delle forze dell'ordine. Sul palco hanno preso la parola la madre di Sic, Rossella, e la fidanzata Kate. Il vescovo di Rimini, Mons.Francesco Lambiasi, ha dato la sua benedizione. Foto e video Amato Ballante.