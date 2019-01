Gli argini del Marecchia invasi da rifiuti e detriti, raccolti vetri, plastica e pneumatici

Attualità

Rimini

| 13:41 - 20 Gennaio 2019

Volontari che hanno ripulito gli argini del deviatore del Marecchia dal Ponte degli Scout.

Sabato 19 gennaio alle 14, nonostante il freddo e la pioggia, circa trenta volontari hanno risposto alla chiamata di Fondazione Cetacea, che aveva dato appuntamento a tutti al Ponte degli Scout lato Marecchia per ripulire gli argini del deviatore del Marecchia. Moltissimi soci di Coop Alleanza 3.0, coinvolti attraverso il progetto Amare Il Mare, Pulire i Fiumi, per il quale è ancora possibile donare fino a fine mese i propri punti Coop o un euro sulla spesa, o acquistando gli Acquamici per finanziare i progetti di pulizia del fondale marino con i pescatori a strascico o le attività di educazione ambientale sul problema dei rifiuti nelle scuole della provincia.

Circa 40 i sacchi recuperati dai volontari, colmi di plastica, detriti, pneumatici, bottiglie di plastica e vetro, reti che Hera poi si è preoccupata di smaltire. Moltissimi frammenti di plastica impossibili da recuperare a causa della falciatura degli argini che li ha ridotti in mille pezzi. Ancora è tanto il lavoro da fare e i volontari si sono dati appuntamento (e danno appuntamento a tutti) sabato 2 febbraio alle 14 per continuare il lavoro iniziato.