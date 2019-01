Treni stipati di passeggeri per il Sigep, il Pd rilancia: 'il Trc è indispensabile'

Attualità

Riccione

| 12:48 - 20 Gennaio 2019

Treni in partenza da Riccione per Rimini stipati di passeggeri.

Treni stipati di passeggeri, in partenza da Riccione, in occasione del Sigep Rimini. Il Pd di Riccione ribadisce così l'importanza del Trc per collegare al meglio non solo la Perla Verde a Rimini, ma anche al quartiere fieristico, come previsto dalla seconda tratta in progettazione. "Proprio in questi giorni diventa palese agli occhi di tutti come occorrerebbe avere a disposizione un mezzo come il Trc. Questa mattina in stazione a Riccione c'erano vagoni del treno pieni e con gente stipata in piedi. Che idea si faranno queste persone di noi e della nostra proverbiale organizzazione romagnola?", spiega il segretario del Pd Riccione, Alberto Arcangeli. Il Pd ribadisce l'importanza del Trc anche per il collegamento con l'alta velocità: i treni ad alta velocità infatti arrivano in maggioranza a Rimini e con il Trc i passeggeri potrebbero arrivare in maniera comoda e agevole fino a Riccione.