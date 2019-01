Sport

Rimini

| 10:45 - 20 Gennaio 2019

Leonardo Acori.

Il Rimini F. C. rende noto che il signor Leonardo Acori è stato sollevato dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra. A mister Acori, cui va la riconoscenza e la gratitudine per il lavoro svolto in questi mesi con grande passione e professionalità, la società formula l’augurio per un futuro professionale e personale ricco di soddisfazioni.

Il nome del nuovo responsabile tecnico della prima squadra verrà comunicato nella giornata di lunedì.