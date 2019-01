Basket C Silver, Angels finalmente a segno in trasferta: Grifo battuto largamente

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 01:22 - 20 Gennaio 2019

Gli Angels finamente a segno sul campo del Grifo Imola.

Finalmente referto rosa anche in trasferta per i Dulca Angels che vincono convincendo contro una Grifo Imola sempre più in crisi e che ora rischia di essere risucchiata nelle ultime posizioni della classifica (68-82).

Angels che partono con Colombo in quintetto mentre Lucchi rimane in panchina dopo la “scavigliata” subita lunedì in allenamento. Una difesa forte sugli esterni e i cambi difensivi permettono subito ai clementini di portarsi avanti di 6 punti sul 10 a 4 al quinto minuto quando Coach Palumbi chiama timeout per mettere un freno agli scatenati De Martin e Zannoni. Reazione di Imola che comincia a segnare con Riguzzi, Fusco con 2 bombe non è da meno e il punteggio dice 12 a 17 alla prima pausa.

Seconda frazione con Lucchi e Russu e Raffaelli in campo, complici un paio di palle perse Imola impatta a quota 17 con Sgorbati che si accende, poi è Imola a perdere un paio di palloni e Santarcangelo ne approfitta con il contropiede riportandosi avanti. Lucchi dispensa assist a profusione Russu ringrazia e Santarcangelo con le triple di Zannoni si porta avanti 44 a 32 all’intervallo lungo.

Terzo quarto, dopo un paio di minuti di errori da ambo le parti, si ergono a protagonisti Fusco e Sgorbati. Imola prova a rientrare ma il capitano Gialloblù con punti, assist e rimbalzi permette alla sua squadra di mantenere il vantaggio stabilmente in doppia cifra. Da segnalare una spettacolare azione con protagonisti Fusco e De Martin e con il secondo che vola a canestro sulla testa degli avversari. Terzo quarto che termina sul 59-46 per la squadra ospite. Ultimi dieci minuti con gli Angels in pieno controllo e vantaggio stabilmente a ridosso dei 20 punti.

Nel finale gloria anche per il 2002 Alviti e il nuovo arrivato Adduocchio. Vittoria che dà morale in vista della seconda trasferta consecutiva in quel di Bologna sabato 26 Gennaio contro Fortitudo per il primo turno del girone di ritorno.

Tabellino

Grifo: Pontrelli 4, Riguzzi 10, Bartoli 5, Mondini 3, Pampani 9, Creti 2, Rossi, Orlando 12, Fadi, Sgorbati 13, Martini 12, Borgognoni. All. Palumbi

Angels: Zannoni 12, Colombo 4, Lucchi 4 , Adduocchio, Fusco 19, Russu 15, Alviti, Raffaelli 5, Fornaciari 6, De Martin 17. All Evangelisti

Arbitri: Ragazzi, Fabiano.



Parziali: 12-17 32-44 46-59 68-82