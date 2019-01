Volley B2 femminile, l'Emanuel Riviera Volley si riscatta nel derby: 3-1 al Cervia

Sport

Rimini

| 00:10 - 20 Gennaio 2019

La squadra dell'Emanuel Riviera Volley.

L'Emanuel Riviera Volley Rimini riprende la sua marcia vincendo il derby con il Cervia per 3-1 (25-19 25-19 21-25 25-17 ). Nei primi due set non c'è stata partita anche se le ragazze di Briganti ce l'hanno messa tutta per contrastare la squadra di Nanni scesa in campo con un altro atteggiamento rispetto l'ultima partita persa malamente ad Ozzano dell'Emilia domenica scorsa. Nel terzo set, invece, un'ottima prestazione a muro delle ospiti e qualche errore di troppo delle padrone di casa permettono alla squadra di Cervia di raggiungere senza problemi i 25 punti. Nel quarto set il Riviera Volley prende in mano sin dall'inizio il pallino del gioco e porta a casa partita e i tre punti.

Da notare l'ottima prestazione delle due centrali riminesi entrambe in doppia cifra; Cristina Zucchini molto efficiente in attacco mentre Elena Orsi ha festeggiato il suo compleanno nel migliore dei modi, con ben 17 punti e una prestazione a muro, come al solito, davvero molto positiva. Quattro le giocatrici riminesi in doppia cifra, Godenzoni la top score con 19 punti



EMANUEL RIVIERA VOLLEY Leonardi 14, Vujevic 7, Benvenuti 4, Orsi 17, Zucchini 12, Godenzoni 19, Catalano, Nicoletti, Macchi L, Bissoni L2, NE: Aglio, D'Emilio, Ariano. All. Nanni