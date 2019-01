Calcio C, saltano le panchine di Ternana e Giana Erminio.

Sport

Rimini

| 20:20 - 19 Gennaio 2019

Nel girone B della serie C saltate due panchine.

Inizio di campionato pirotecnico per il girone B della serie C. Dppo i ko della Ternana in casa col Fano e del Giana Erminio a Imola per 5-0 , sono saltste le panchine dei due tecnici delle squadre battute, Luigi De Canio e Roul Bertarelli. Il primo è stato esonerato, il secondo si è dimesso. Sulla panchina dei rossoverdi si siede Alessandro Calori, lo scorso anno al Trapani. Al posto del secondo per il momento c'è il vice William Sala. In bilico anche Domenico Toscano alla Feralpi Salò (Fabio Gallo e Leonardo Menichini si stanno scaldando), non se la passa bene neppure Leo Acori a Rimini: probabilmente non accadrà nulla perché martedì i biancorossi al Romeo Neri affronteranno il Vicenza alle ore 18,30 in diretta su Rai Sport. Intanto il recupero con la Ternana si dovrebbe giocare martedì 19 febbraio alle 20,30.