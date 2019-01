Calcio Promozione, pokerissimo del Gabicce Gradara alla Laurentina (5-0)

Sport

Gabicce Mare

| 18:45 - 19 Gennaio 2019

La prima rete firmata da Fabbri nella cinquina del Gabicce Gradara alla Laurentina.

Terza vittoria di fila per il Gabicce Gradara che, in attesa del risultato del Valfoglia che gioca domenica contro la capolista Anconitana, si è portato al quarto posto e ha rosicchiato due punti al Barbara (ora a -2) fermato sul pareggio dal Villa San Martino. Sul proprio terreno molto allentato per la pioggia battente la squadra di Papini ha liquidato con un sonoro 5-0 la Laurentina che in trasferta continua il suo digiuno (non ha ancora raccolto un punto). Nel primo tempo la squadra di casa ha segnato al 13' la prima rete con Fabbri che in area ha finalizzato al meglio una efficvace combinazione Vaierarani-Bastianoni. I padroni di casa avrebbero subito potuto raddoppiare ma le conclusioni di Vegliò (due), Fabbri e Grassi - tutte nella stessa azione - sono state tutte respinte dalla difesa ospite. Su un cambio di fronte, al 16'la Laurentina ha avuto una bella palla che Zandri per precipitazione non ha sfruttato in solitudine all'altezza del disco del rigore (tiro alto). A cavallo della mezzora il Gabicce Gradara ha sfiorato il 2-0 con Grassi (ha perso il tempo per il tiro) a conclusione di una bella azione Fabbri-Bastianoni, e poi con Fabbri la cui conclusione è stata respinta dal portiere di piede.

In avvio di ripresa Laurentina in avanti alla ricerca del pari. All 8' Fiori calcia a lato, al 22' Grassi realizza il 2-0 su cross di Tafuro dalla destra su cui un difensore manca l'intervento; al 25' Vegliò realizza di testa in tuffo sul primo palo su cross di Fabbri dalla sinistra, al 27' ancora Vegliò firma il poker su assist nuovamente di Fabbri sporcato da una deviazione della difesa della Laurentina. Infine la cinquina viene realizzata da Tedesco dal dischetto per fallo di Berardi, nell'occasione ammonito, su Fabbri. Alla fine è festa grande. Prossima partita in trasferta sul campo dell'Osimo Stazione.

IL TABELLINO

Gabicce Gradara - Laurentina 5-0

GABICCE GRADARA: Celato, Bacchiocchi, Costa, Vaierani (38' st. Kone), Passeri, Sabattini, Bastianoni (34' st. Tedesco), Marcolini (17' st. Tafuro), Vegliò (27' st. Grandicelli), Grassi, Fabbri (42' st. Pedini). A disp, Alessandrini, Magi, Freducci, Pratelli. All. Papini

LAURENTINA: Morresi, Biagetti (23' st. Fiori, 20' st. Ripesi), Rosati, Conti (13' st. Fratti), Serafini, Berardi, Zandri A. Bartolomeoli, Montanari, Caprini (33' st. Pallotta), Fontana. A disp. Renga, Avaltroni, Orazietti, Zandri G. All. Barattini

ARBITRO: Corgiani di Pesaro (Marinelli di Ancona e Paradisi di Pesaro)

RETI: 13' pt. Fabbri, 22' st. Grassi, 25' st. Vegliò, 27' st. Vegliò, 40' st. Tedesco su rigore.

NOTE: ammoniti: Montanari, Marcolini, Fratti, Berardi. Angoli: 6-4.