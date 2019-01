Al semaforo sfrecciano col rosso, quasi 7000 auto ogni anno: il report della Municipale di Riccione

Attualità

Riccione

| 16:32 - 19 Gennaio 2019

Polizia locale di Riccione, Misano e Coriano. Rilevamento della velocità in via Flaminia.

E’ stato presentato il resoconto delle attività svolte nell’arco del 2018 dalla Polizia Municipale di Riccione, che serve anche i comuni di Misano Adriatico e Coriano.



Nell’anno appena trascorso il Nucleo Operativo ha effettuato 9361 interventi richiesti da cittadini. Per quanto riguarda le attività di controllo sulla sicurezza stradale, sono stati elevati 58.039 verbali di accertamento di violazioni al Codice della Strada per un totale di 48938 punti decurtati dai documenti di guida. Tra le infrazioni più rilevanti, 6957 hanno riguardato il passaggio con il semaforo rosso. Sono state 608 le multe per sosta su attraversamenti, marciapiede e posti invalidi e 327 per l'uso del cellulare durante la guida. Particolarmente attivo anche il Nucleo Operativo Radiomobile: ben 480 sinistri rilevati di cui 299 con feriti e 6 con esito mortale.



Molti agenti impiegati anche nelle attività di viabilità all’entrata ed all’uscita degli alunni dagli istituti scolastici. Numerosa anche l'attività al contrasto dell'abusivismo commerciale in spiaggia, da maggio a settembre sono 396 i servizi effettuati da cui sono scaturiti 91 verbali e 182 sequestri o rinvenimenti di merce. Controlli anche nei pubblici esercizi: gli agenti hanno verbalizzato 172 infrazioni alle leggi sul commercio e 230 illeciti amministrativi. Oltre 100 le notizie di reato da parte della polizia giudiziaria, che ha indagato 44 persone arrestandone 3, mentre altre 109 sono state denunciate a piede libero.