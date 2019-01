Posti di lavoro in Provincia: in programma sette assunzioni a tempo indeterminato

Attualità

Rimini

| 15:55 - 19 Gennaio 2019

Sede Provincia di Rimini via Dario Campana.

Assunzioni in vista per la Provincia di Rimini. Sono sette le assunzioni a tempo indeterminato in programma: una posizione da dirigente tecnico destinato al servizio Politiche territoriali, lavori pubblici e mobilità di sistema; due agenti di Polizia provinciale, un cantoniere, un istruttore tecnico per l’ufficio edilizia, un ingegnere per gli uffici viabilità e edilizia, un funzionario tecnico per l’ufficio pianificazione territoriale e urbanistica. "Si tratta quindi prima di tutto di potenziare quelle strutture tecniche che rappresentano il cuore delle funzioni attribuite dalla legge alla Provincia: viabilità, edilizia scolastica e polizia provinciale", spiega il presidente Riziero Santi, che sottolinea quanto "il blocco delle assunzioni, pensionamenti e trasferimenti" abbiano "depauperato negli ultimi anni il capitale umano della Provincia, mettendo a serio rischio la capacità degli uffici di svolgere le funzioni fondamentali assegnate per legge dopo la riforma Delrio". Il rilancio della Provincia di Rimini, secondo Santi, passa da investimenti, ma anche da assunzioni di personale che possano rendere i servizi più efficienti.