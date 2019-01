Calcio giovanile, torna il trofeo Pecci a Bellaria: c'è anche il Milan campione in carica

Sport

Bellaria Igea Marina

| 13:21 - 19 Gennaio 2019

Il Milan vincitore dell'ultima edizione del Torneo Pecci.

Sono state definite le sedici squadre che parteciperanno alla 38° edizione del Torneo Internazionale Daniele Pecci - 10° Memorial Ferruccio Giovanardi, indetto dall’Amministrazione Comunale e organizzato dall’U.S.D. Igea Marina in collaborazione con Fondazione Verdeblu: la manifestazione, punto di riferimento per il movimento calcistico a livello giovanile, è in programma come da tradizione nel periodo pasquale, in particolare dal 17 al 22 aprile.



Confermata la presenza del Milan, che difenderà il titolo di campione conquistato nella scorsa edizione; da segnalare poi il ritorno di altre squadre prestigiose che da anni partecipano al torneo, quali Atalanta, Parma (sconfitto ai rigori nella finale del 2018), Sassuolo e Cesena, ma anche Cittadella, Alma Juventus Fano, Sudtirol e ovviamente la squadra di casa Rappresentativa Bellaria Igea Marina. “Questa edizione vedrà inoltre il ritorno dell’Hellas Verona, che abbiamo voluto invitare in omaggio al nostro concittadino Mattia Zaccagni. Mattia, dopo aver percorso tutto il settore giovanile a Bellaria Igea Marina, è stato acquistato proprio dall’Hellas e già da qualche anno sta ben figurando nei campionati professionistici”, spiegano gli organizzatori. “Tra le altre partecipanti al torneo”, aggiungono, “avremo per il terzo anno consecutivo la squadra giapponese del Thespakusatsu Gunma, compagine che ha voluto fortemente essere presente anche per l’edizione 2019. E’ un buon esempio per tradurre l’interesse attorno alla manifestazione, ma anche la sua valenza per una realtà turistica come la nostra.”



Ricordando che l’edizione di quest’anno vedrà sfidarsi ragazzi nati dopo il 1° gennaio 2005, completeranno il tabellone il Rimini, la Pistoiese, la Vis Pesaro, il Ravenna e il Legnano. Menzione speciale, infine, merita il Memorial Ferruccio Giovanardi, istituito in memoria dello storico presidente, e che quest’anno toccherà quota dieci edizioni: il riconoscimento premia annualmente il miglior giocatore del torneo e molti dei ragazzi che in questi anni se lo sono aggiudicato sono poi approdati allo sport professionistico.