Università di strada a Rimini, al via le lezioni di educazione alimentare aperte a tutti

Rimini

| 10:31 - 19 Gennaio 2019

Diego Palazzini nutrizionista clinico, specializzato in Scienza e Biologia della nutrizione.

Università di strada è un progetto a carattere nazionale, con ente capofila Unieda, promosso a Rimini da Università aperta "Giulietta Masina e Federico Fellini" e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il programma prevede corsi gratuiti, attivati al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. Le lezioni si svolgeranno al Centro Sociale in via Pintor 7/b a Rimini ogni giovedi dalle ore 20.30 - 22.30, nelle date 24, 31 gennaio e 7,14,21,28 febbraio 2019. Docente Diego Palazzini nutrizionista clinico, specializzato in Scienza e Biologia della nutrizione al fine di promuovere la cultura della sana e corretta alimentazione. Fare la spesa consapevolmente è divenuto il modo migliore per riappropriarsi del potere decisionale sul futuro della terra e nostro. Alimentazione come prevenzione della nostra salute, senza rinunciare al gusto grazie all'arte culinaria.