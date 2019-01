Basket C Silver, gli Angels tesserano il playmaker Luca Addocchio

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 09:05 - 19 Gennaio 2019

Gli Angels Santarcangelo hanno tesserato il playmaker Luca Addocchio.

Una faccia nuova per i Dulca Angels Santarcangelo: Luca Adduocchio proveniente dai Dolphins Riccione in prestito fino alla fine della stagione. "Ringrazio tutta la società Dolphins Riccione e in particolare il presidente Barosi per questa collaborazione. Crediamo che Luca possa dare il suo contributo per tenere alta l’intensità sia degli allenamenti sia per dare un’alternativa in cabina di regia a coach Evangelisti”.



Luca playmaker classe 98 è cresciuto cestisticamente nel Malatesta Basket per poi passare alla Stella e infine ai Dolphins Riccione, ecco le sue prime parole in maglia gialloblù: “ Sono contento di essere a Santarcangelo, perché seguo gli Angels da sempre è mi è sempre piaciuto come ambiente. La squadra è forte e ben affiatata, credo che potremo divertirci e toglierci parecchie soddisfazioni.” Luca sarà in panchina già a Imola nell’insidiosa trasferta contro una Grifo in cerca di punti salvezza.