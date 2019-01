Cronaca

Coriano

| 09:02 - 19 Gennaio 2019

L'autoarticolato di traverso sulla carreggiata.

Un Tir si è messo di traverso in via La Pastora, fra Cerasolo e la Consolare San Marino. Venerdì sera, intorno alle ore 20, la strada tra via Leopardi e la SS72 via Ausa è rimasta chiusa al traffico per diverse ore in entrambi i sensi di marcia in attesa della rimozione del mezzo pesante. Sul posto la Municipale di Riccione e il personale Anas.