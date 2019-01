L’Alberghiero Malatesta di Rimini ricorda Gualtiero Marchesi

Attualità

Rimini

| 07:57 - 19 Gennaio 2019

Foto prima edizione della Giornata Nazionale degli Alberghieri.

In ricordo di Gualtiero Marchesi, la Re.Na.I.A., la Rete Nazionale degli Alberghieri Italiani, con il supporto della rete Tripla A (Ambienti di Apprendimento per gli Alberghieri), lancia la prima edizione della Giornata Nazionale degli Alberghieri per far conoscere da vicino la qualità e l'eccellenza di queste scuole.

In tale occasione, venerdì mattina, nella Sala Muratori dell’Ipsseoa “Malatesta”, alla presenza del Segretario della Federazione Italiana Cuochi (FIC) della provincia di Rimini, del Fiduciario dell’ Aibes sez. Emilia Romagna/Rsm, del Vicepresidente Nazionale dell’Imahr , e della Presidente dell'A.I.A. (Associazione Italiana Albergatori) di Rimini, sono stati consegnati gli attestati finali agli alunni che hanno partecipato al progetto Pon di alternanza scuola – lavoro a Malta.

È stata, quindi, presentata l’esperienza maltese da parte degli stessi studenti e delle docenti che hanno realizzato il progetto, Grosso e Muraca. La giusta chiusura di un progetto europeo che segna solo l’inizio di una serie.

Una premiazione a sorpresa per uno studente speciale, il Prof. Nicola Dimatteo (foto gallery), da parte del vicepresidente dell’ associazione Imahr Ennio Stocco, per la stretta collaborazione con l’Alberghiero Malatesta che si è instaurata nel corso degli anni grazie allo stesso professore.