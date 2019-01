Con "Collide" Teo Mandrelli è pronto a scalare le classifiche dance di tutta Europa

Attualità

Rimini

21 Gennaio 2019

Teo Mandrelli dj e producer riminese.

Nuovo singolo per il giovane dj e producer riminese Teo Mandrelli, che dopo il successo di "I know" è pronto a scalare le classifiche dance di tutto il mondo, assieme a Feb (alias Fabio Sbernini, dj e producer italiano), con "Collide" (cantata da Desiree Dawson). Il brano uscirà venerdì 25 gennaio, ma sarà presentato all'inizio della prossima settimana da Albertino all'interno della programmazione di Radio Deejay. Sabato 26 gennaio, per l’occasione, Mandrelli sarà protagonista assieme a Feb, UnoMas e Frank Pole al Guenda di Rimini.



IL SUCCESSO DI "I KNOW". Uscito su Time Records e Kontor Records, "I Know" ha avuto più di 1200 passaggi radio ed è stato recentemente inserito nella "Hot Parade Dance Winter 2019" assieme ai brani di dj di grande spessore come Bob Sinclar, David Guetta, Tiesto e kygo. E' stata utilizzata da Striscia la Notizia come sigla di apertura e ha raggiunto il quarto posto nella Deejay Parade di Radio Deejay. Prima di "I Know", negli ultimi anni Mandrelli ha rilasciato singoli importanti in diverse etichette discografiche, tra cui 4 singoli sulle rinomate Spinnin’Records e Armada Music, che hanno fatto crescere la sua notorietà in maniera esponenziale a livello internazionale. Come ha avuto la possibilità di partecipare ad eventi molto importanti e di esibirsi nei clubs di città importanti nel mondo come: New York, Aspen, Miami, Ibiza, Amsterdam, Milano e moltissime altre. Mandrelli al momento sta già lavorando alle sue prossime uscite ed è in partenza per il suo tour americano che inizierà a Febbraio 2019.