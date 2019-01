VIDEO Rimini a Trieste con il 4-3-3, le mosse di Acori. Subito pronti i nuovi acquisti

Sport

Rimini

| 14:21 - 18 Gennaio 2019

Leonardo Acori in conferenza stampa.

Rivoluzione Rimini per la prima gara del 2019 con la Triestina. Il tecnico infatti schiererà i suoi con il 4-3-3. In difesa è pronto l'esordio di Valerio Nava, probabilmente a destra, con Ferrani e Marchetti centrali e Petti a sinistra. A centrocampo Palma affiancherà Alimi e Montanari, in attacco Acori non ha escluso l'impiego di Piccioni esterno e di Volpe centrale, ma contro la Triestina solo uno sarà il centravanti, Simoncelli e Arlotti gli esterni. Candido potrebbe fare la mezzala o l'attaccante esterno a sinistra. Guiebre sarà tra i convocati, ma ha un piede fuori da Rimini. Non ci saranno invece Badjie (tornerà all'Atalanta) e Buonaventura (altro partente), oltre agli infortunati Bandini e Scotti.

In conferenza stampa, Leonardo Acori ha glissato sulle parole del presidente Giorgio Grassi, fortemente critico verso giocatori e staff tecnico il giorno della presentazione di Valerio Nava e Piccioni: "Vorrei parlare della Triestina, i presidenti possono dire quello che vogliono". Poi ha ammesso, con un pizzico di ironia: "Non sono abbattuto da queste dichiarazioni, il presidente forse mi ha voluto stimolare per il mio compleanno e aveva paura che facessi feste e festicciole".