E' un week-end dolcissimo: gelati, degustazioni, ma anche teatro, musica e cinema, ecco cosa fare

| 12:36 - 18 Gennaio 2019

Alcune delle dolcissime creazioni del Sigep.

Il Sigep è il protagonista in questo week-end e con tutta la sua dolcezza numerosi sono gli eventi “fuori salone”: feste, degustazioni, intrattenimento. Ma c’è sempre tempo per andare a teatro, passare un pomeriggio al cinema o regalarsi un bel concerto. Se volete organizzarvi ecco tutti i principali eventi del week-end.



FIERE



E’ il week-end del Sigep a Rimini Fiera, Salone Internazionale di gelateria, pasticceria e panificazione artigianale abbinato al mondo del caffè. Un’edizione straordinaria per festeggiare i 40 anni di questa manifestazione. Tutti i settori merceologici sono rappresentati al Sigep attraverso una rassegna straordinaria che anticipa tendenze ed innovazioni delle 5 filiere in quanto a materie prime, ingredienti, impianti e attrezzature, arredamento e servizi. Info: 0541 744555 www.sigep.it





Per il secondo anno, dopo la sperimentazione del 2018, gli operatori turistici di Riccione, coordinati dal Consorzio Viale Ceccarini e con la collaborazione dell’assessorato al turismo, danno vita al Fuori Sigep Riccione, la proposta di intrattenimento e ospitalità speciale dedicata agli ospiti del 40° Salone Internazionale Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianali e Caffè in programma dal 19 al 23 gennaio alla Fiera di Rimini. QUI tutti gli appuntamenti.





Al Palasport RDS Stadium di Rimini partono questo week-end i Campionati Assoluti di Danza Sportiva 2019. Sono oltre 5.000 gli atleti provenienti da tutta Italia che scenderanno sul dancefloor del Palasport riminese per gareggiare nelle 53 discipline aderenti alla FIDS, 3 i weekend di gare, 4 i giorni dedicati agli Stati Generali della Danza e poi l’evento “Medagliere 2017 – Cerimonia di Premiazione” con le premiazioni di oltre 400 atleti che si sono distinti in campo internazionale conquistando ori, argenti e bronzi. QUI tutte le info.





MUSICA





Sabato 19 gennaio 2019 (ore 21,15) presso il Teatro Eugenio Pazzini di Verucchio ecco salire in scena i Floyd Quartet con il loro PinkFloyd live at Pompeii, tribute concert al celebre gruppo britannico passato alla storia per aver cambiato i limiti del pop e del rock sposando l'elettronica e approfondendo la ricerca sonora in una serie di album giudicati pietre miliari della musica popolare del Novecento. QUI tutte le info.





TEATRO





L’attesissima rassegna "Un teatro per i ragazzi", proposta dal Teatro di San Leo a Pietracuta è pronta, con il 2019, a celebrare la sua decima edizione che partirà sabato 19 gennaio alle ore 21 con Sogni bambini, delicato e poetico spettacolo di e con Ferruccio Filipazzi. QUI tutte le info.





Il ricordo di una leggenda della musica e il ritratto di una donna complessa, carismatica e tormentata. E’ un’intensa Mascia Musy a interpretare il grande soprano greco in Maria Callas Master Class, pièce firmata dall’americano Terrence McNally in scena sabato 19 gennaio (ore 21) al Teatro Galli nell’ambito del cartellone del Turno D – altri percorsi. QUI tutte le info.





Vi è un momento onirico, tra il giorno e la notte, che trasforma il paesaggio e le sensazioni. La giornata di lavoro si è conclusa, e la timida luce del crepuscolo ci porta a riflettere e fantasticare sul domani. In Night Garden la compagnia Evolution Dance Theater in scena al teatro della Regina di Cattolica sabato 19 gennaio (ore 21.15) darà forma al mistero, alla bellezza e alla meraviglia di quel “Giardino di luce” che si palesa quando sotto il chiarore della luna il mondo si riposa e si avvia al sogno. QUI tutte le info.





Allo Spazio Tondelli sabato 19 gennaio anteprima nazionale con Francesca Inaudi che debutta nel ruolo di Preziosa, una donna che ripercorre le tappe fondamentali della sua vita, segnate da episodi importanti e anche drammatici, consapevole però, che la vita regala sempre un’ennesima opportunità e che vale la pena di vivere “spinta dal desiderio e non dalla paura”.





Venerdì, alle ore 21 e 15, al Mulino di Amleto Teatro: L'isola delle rose. Per Odissee - Rassegna di teatro contemporaneo, lo spettacolo racconta la breve vita della Repubblica esperantista "Insulo de la Rozoj", l'Isola delle Rose nata al largo di Rimini nel maggio del 1968, che per otto mesi ha appassionato studiosi di diritto e semplici curiosi in tutto il mondo. E’ la parabola di un uomo, l'ingegner Giorgio Rosa, che ha creduto di sottrarsi al sistema coltivando il sogno di uno Stato tutto suo (con tanto di richiesta affiliazione ONU).





CINEMA





Al Cinema Tiberio: Everybody’s Talking about Jamie, sabato alle 16 e domenica alle 20, arriva sul grande schermo il musical più vivace e dinamico attualmente in scena nel West End ispirato alla vera storia di Jamie New. Vincitore Best Musical 2018, viene proiettato in versione originale con sottotitoli in inglese. Il musical è scritto da Dan Gillespie Sells e Tom McRae, regia di Jonathan Butterell, con John McCrea, Josie Walk, Tamsin Carroll, Lucy Shorthouse, Phil Nicol.





E sempre al Cinema Teatro Tiberio, domenica c’è Balletto al Cinema Tiberio: in diretta dal Teatro Bolshoi di Mosca La Bayadere (La danzatrice del tempio) è un balletto in 4 atti e 7 scene con apoteosi, con le coreografie originali di Marius Petipa rielaborate da Yuri Grigorovitch e la musica di Ludwig Minkus. E' il riflesso di un'India misteriosa e dell'amore impossibile tra la ballerina del tempio Nikiya e Solor. Ore 16.





Al Cinema Fulgor domenica 20 gennaio Buon Compleanno Federico. Nel giorno del compleanno di Federico Fellini, il Fulgor, cinema in cui il regista si innamorò della settima arte, omaggia il maestro con la proiezioni di "Prova d'orchestra". A introdurre la pellicola ci sarà Francesca Fabbri Fellini, nipote del regista e ambasciatrice delle sue opere nel mondo.





DISCOTECHE





Venerdì "Chalet Byblos" ritorna: il rifugio più glamour del week-end si animerà con show Restaurant & Disco con Terrazza Lounge e narghilè e con i local dj set per il Re Opening party.





Tra gli eventi del fuorisalone del Sigep c'è anche un appuntamento più piccante e meno dolce: Malena, famosa soubrette televisiva e pornostar, con un passato nel mondo della politica, festeggerà il compleanno sabato 19 gennaio in uno dei locali più trasgressivi della Riviera, il Pepenero di Riccione. Non sarà un'ospitata, ma una vera e propria festa di compleanno con spettacolo finale. QUI tutte le info.





Il Weekend si anima ancora una volta al Classic Club e al Buongiorno Classic. Uno dei nomi di spicco del panorama elettronico mondiale sarà protagonista del nuovo sabato Classic. In consolle Stefano Noferini e il nome di certo non è nuovo per chi andava a ballare in discoteca negli anni 90.