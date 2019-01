Coriano celebra il patrono San Sebastiano, c'è anche inaugurazione Casa Marco Simoncelli

Eventi

Coriano

| 12:32 - 18 Gennaio 2019

Statua di San Sebastiano a Coriano.

Domenica 20 gennaio Coriano celebra il patrono cittadino, San Sebastiano, che da secoli è stato invocato come protettore dai corianesi, soprattutto contro la peste.



Il Comune, a metà del 1700, aveva in proprietà una piccola chiesa, le cui origini si perdono nell'antichità, posta all'angolo di via Malatesta con via Lavatoio dedicata a San Sebastiano e provvedeva ad ogni spesa e al mantenimento di un sacerdote fino al 1907 quando la chiesa venne dichiarata succursale della parrocchia. La chiesa di san Sebastiano fu gravemente danneggiata nel settembre 1944 durante la seconda guerra mondiale e successivamente demolita. I corianesi collocarono la prima statua di San Sebastiano nella vecchia torre comunale il 20 gennaio 1857, era di terracotta color bronzo, alta m 1,86 e fu pagata 30 scudi. Nel settembre del 1944 fu distrutta dalla guerra. Con delibera del consiglio comunale del 4 gennaio 1967 è stata commissionata allo sculture riminese prof. Elio Morri (1913-1992) la nuova statua che è stata collocata in piazza Roma (ora piazza Don Minzoni) il 20 gennaio 1968. La statua è in bronzo ed è stata pagata 1.250.000 lire.



Il 20 gennaio è anche la ricorrenza del compleanno di Marco Simoncelli e proprio in questa data verrà inaugurata a S. Andrea in Besanigo, alle 10, Casa Marco Simoncelli. el pomeriggio alle ore 15 appuntamento al Castello Malatestiano in via Malatesta per l'apposizione della bandiera comunale al castello e a seguire la sfilata con le autorità e il Gonfalone verso piazza don Minzoni. Alle ore 15.30 l'omaggio a San Sebastiano e la consegna ufficiale da parte di Auser alla cittadinanza di un mezzo dedicato a persone con limitata mobilità.