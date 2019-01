Tennis, campionati regionali di tennis a squadre, tre formazioni del Ct Morciano in gara

Sport

Morciano di Romagna

| 12:16 - 18 Gennaio 2019

Sara Pretelli e Alessia Cervellieri.

Il Ct Morciano affila le racchette in vista dei campionati regionali invernali di tennis a squadre, che partiranno proprio questo weekend con la fase a gironi. Il circolo di via Stadio quest’anno scenderà in campo con ben tre formazioni. Un team femminile, composto da Sara Pretelli (capitano) e Alessia Cervellieri che, dopo la promozione conquistata in D2 nel 2018, sono ora pronte a dare battaglia nel campionato ‘Nonantola’ limitato 3.5. Ci sono poi i due team maschili. La prima compagine, capitanata da Tommaso Morotti, è considerata la punta di diamante del Ct Morciano e affronterà il campionato ‘Palmieri’ limitato 3.1. La seconda squadra, guidata invece da Oscar Cervellieri, giocherà invece il campionato ‘Nonantola’ limitato 3.4. Riflettori puntati, in particolar modo, sul team maschile numero 1. Le otto racchette capitanate da Morotti si troveranno a sfidare alcuni dei migliori ‘terza categoria’ della provincia di Rimini e daranno vita a match capaci sicuramente di calamite l’interesse del pubblico. Buone chance di successo anche per le due ragazze, Pretelli e Cervellieri, che dovranno vedersela contro avversarie di Riccione, Viserba, Coriano e Cattolica. Più ostico il cammino del team maschile numero 2, che si è ritrovato in un girone di ferro con Riccione, Cattolica e Coriano. Cervellieri e i suoi, ad ogni modo, venderanno cara la pelle per tenere alti i colori della società ‘360 Sport Morciano’. In tutto sono 17 i tennisti del Ct Morciano che prenderanno parte ai campionati regionali. La formula dei tornei prevede, ad ogni incontro, due match singoli e un doppio.