Basket, NTS Riviera Basket domenica di scena a Brescia

Sport

Rimini

| 11:08 - 18 Gennaio 2019

La squadra della NTS Riviera Basket Anmil Sport Rimini.

NTS Riviera Basket Anmil Sport Rimini torna in campo domenica a Brescia contro Icaro Basket. All’andata i bresciani vinsero, poi nel corso del girone d’andata hanno trovato una sola altra vittoria, ma con una partita in meno.

I ragazzi di coach Camorani hanno imparato la lezione, ripreso da tempo gli allenamenti nei quali hanno lavorato molto sui fondamentali e andranno in trasferta preparati a giocarsela fino alla fine contro un’avversaria non imbattibile.

A seguire, prima della trasferta genovese della settimana successiva NTS Riviera Basket Rimini sarà ospite allo SHOWCOOKING ideato da KitchenHouse al Centro Commerciale Le Befane il giorno mercoledì 23alle ore 18.00 accanto al MasterChef Marco Casali della Nazionale Italiana Pizzaioli.

La formazione completa si schiererà in divisa ufficiale allo scopo di promuovere il basket in carrozzina invitando tutti agli allenamenti del martedì e giovedi (19:30-21:30) alla palestra Carim di Rimini in via Cuneo 11, per ampliare il parco giocatori e divenire sempre più competitiva in un campionato impegnativo come quello Nazionale di serie B.