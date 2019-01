Sport

| 00:17 - 18 Gennaio 2019

Il San Marino ha tesserato il centrocampista Andrea Massetti.

Il San Marino Calcio rinforza il centrocampo con il classe '96 Andrea Massetti. Il centrocampista duttile, adatto in più ruoli, ha militato in serie d nel San Nicolò Notaresco nelle ultime tre stagioni con cento presenze in serie D. Al suo attivo anche 8 goal e 13 assist. In questa stagiona sette le presenze.