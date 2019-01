Rimini Calcio: Danso, riuscito l'intervento al perone. Mercato: per Guiebre chiesto al Lecce Di Matteo

Sport

Rimini

| 20:15 - 17 Gennaio 2019

Il centrocampista Stephen Danso a letto all'Infermi.

Riuscito l'intervento a cui è stato sottoposto giovedì mattina il centrocampista biancorosso Stephen Danso per la riduzione della frattura del perone riportata venerdì scorso in allenamento. L'operazione è stata eseguita all'ospedale “Infermi” dal primario dell'Unità operativa di Ortopedia e traumatologia, dott. Stefano Landi. Il giocatore, che verrà dimesso nella giornata di venerdì: dovrà osservare una trentina di giorni di riposo. I tempi di recupero sono stimati in circa 90 giorni.



MERCATO Dell'affare Guiebre si è detto ieri. Rimini e Lecce stanno parlando. Il ds Tamai vuole un sostituto in cambio: in primis Luca Di Matteo che però ha un ingaggio alto e ha già rifiutato qiattro destinazioni e difficilmente approderà a Rimini. L'alernativa può essere il giocatore della Under 21 lituana Edgaras Dubickas classe 1998. Nella lista degli over del Rimini c'è ancora un posto libero da occupare. Intanto per Trieste Buonaventura non sarà convocato: in caso di cessione non può giocare. La Pro Vercelli ha offerto il giovane attaccante Michele Foglia, classe 1998, 37 partite e 9 reti lo scorso anno al Chieri in serie D



LE ALTRE La Vis Pesaro si è rinforzata con l'attaccante Marco Guidone del Padova, ex Santarcangelo e il centrocampista Riccardo Gaiola classe 1996 del Santarcangelo. Il centrocampista Alessandro Marchi della Vis Pesaro ed ex Rimini è approdato al Rieti.