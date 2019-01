Tra i finalisti di "Saranno isolani" la riminese Giorgia Venturini nata e cresciuta a Pennabilli

Attualità

La 35enne riminese, originaria di Pennabilli.

Da Pennabilli all'isola dei famosi. Giorgia Venturini, 34enne che lavora nel mondo della comunicazione ed ex igienista dentale, è tra i quattro finalisti di "Saranno isolani". La Venturini, nota anche per l'amicizia che la lega alla showgirl Nicole Minetti, è in lizza per un posto nel celebre reality di Canale 5, in partenza giovedì 24 gennaio. Nel contempo ha già conquistato un biglietto per l'Honduras, superando le selezioni di "Saranno Isolani": una sfida tra dieci concorrenti che hanno vissuto un periodo di tempo isolati in un bosco della Maremma, affrontando delle prove che, assieme al voto via web e via app, hanno decretato i quattro finalisti. La Venturini, prima della partenza per la Toscana, aveva espresso il suo desiderio di conquistare il pass per l'Honduras, tra i concorrenti vip, per "far conoscere finalmente a tutti chi è Giorgia Venturini".