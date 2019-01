Maxi operazione antidroga, sindaco di Novafeltria: "Amareggiati e sorpresi"

Attualità

Novafeltria

| 18:17 - 17 Gennaio 2019

Il sindaco Stefano Zanchini con il capitano dei carabinieri Silvia Guerrini.

La comunità di Novafeltria è scossa dopo l'operazione "Siviglia 2017" che ha sgominato un giro di spaccio e che ha portato a dieci ordinanze di custodia cautelare, sette in carcere e tre ai domiciliari. Le indagini dei Carabinieri di Novafeltria hanno documentato, tra febbraio e dicembre 2017, oltre 1500 vendite di stupefacenti operate da cittadini insospettabili, titolari di attività molto conosciute in zona. "Non viviamo in un'isola felice, bisogna essere sempre molto vigili, ma il nostro territorio è relativamente tranquillo, con un tessuto sociale ancora sano", commenta il sindaco Stefano Zanchini. Il primo cittadino novafeltriese ringrazia le forze dell'ordine, dicendosi soddisfatto, da amministratore e da genitore, per l'eccellente risultato conseguito tramite l'operazione, frutto di indagini accurate. Ascolta l'intervista al sindaco Zanchini.