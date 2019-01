Palestra del parco Marecchia nel degrado, 16enne ferito dagli attrezzi danneggiati

Attualità

Rimini

| 17:58 - 17 Gennaio 2019

Rastrelliera per attrezzi, danneggiata e non riparata.

La palestra a cielo aperto del parco Marecchia di Rimini, inaugurata nell'estate 2015, oggi non versa in condizioni ottimali. Alla nostra redazione sono giunte segnalazioni sulla pericolosità di una rastrelliera per attrezzi, danneggiata e non riparata: i ripiani si sono piegati, diventando potenzialmente molto pericolosi. Lo ha scoperto sulla sua pelle uno sfortunato 16enne riminese: il 10 gennaio scorso, mentre era in compagnia di alcuni amici, è caduto accidentalmente sul manufatto e si è ferito al braccio. E' stato medicato con 50 punti di sutura, ma la ferita poteva avere conseguenze più gravi. La famiglia del ragazzino è pronta ad adire le vie legali per chiedere un risarcimento al Comune di Rimini per la mancata sostituzione o riparazione della rastrelliera.