Scovato un deposito di ricambi di auto rubati, due denunciati per ricettazione

| 17:36 - 17 Gennaio 2019

Polizia nel garage scopre ricambi auto rubati.

Nel corso dei controlli disposti anche nelle zone periferiche di Rimini, per prevenire e contrastare reati contro il patrimonio e spaccio di stupefacenti, gli Agenti della Squadra Mobile hanno individuato a Santarcangelo di Romagna un garage all'interno del quale la Polizia sospettava si celasse della droga. I poliziotti hanno effettuato gli accertamenti: non c'era traccia di stupefacenti, ma diversi ricambi per auto risultati oggetto di furto. Nei guai sono finiti un 30enne albanese e un 50enne siciliano, entrambi denunciati per il reato di ricettazione. La Polizia sta proseguendo le indagini per individuare i proprietari delle vetture "spogliate " dei componenti ritrovati nel garage riconducibile ai due denunciati.