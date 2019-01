Yamaha Motor conferma il supporto al Gas Racing Team per il 2019

Sport

Rimini

| 17:26 - 17 Gennaio 2019

Piloti del team riminese.

Yamaha Motor conferma il supporto al GAS Racing Team nel Campionato Italiano Velocità SuperSport 600. Dopo una stagione che è culminata con con la vittoria del titolo Italiano Piloti, Costruttori e di tutte le classifiche speciali di categoria il team riminese affronterà con impegno e determinazione la stagione 2019, affidando le due Yamaha YZF-R6 ai due vice-campioni italiani nelle rispettive categorie nel 2018.

La prima a Marco Bussolotti, già pilota del Team nella stagione 2017, vice-campione Italiano 2018 nella 600 SuperSport. Mentre l’altra R6 sarà affidata al sammarinese Luca Bernardi, Campione Italiano SSP300 nel 2017 e Vice nel 2018, reduce da una stagione nel WorldSSP300 come pilota del vivaio bLU cRU, il progetto Yamaha dedicato alle giovani generazioni di piloti della casa dei tre diapason.



Paolo Meluzzi – Team Manager: “Siamo particolarmente orgogliosi che Yamaha Motor ci abbia confermato il suo supporto per il terzo anno consecutivo. Stiamo lavorando intensamente e non lasceremo nulla al caso per poter restare ai vertici della categoria e dare le giuste soddisfazioni ai Partner Tecnici, alle Aziende ed a tutti i tifosi che ci affiancano e sostengono in questa appassionante stagione che sta per iniziare”.



Stefano Morri - Direttore sportivo: “Siamo felici della rinnovata fiducia di Yamaha, affronteremo la nuova stagione sportiva, con la stessa intensità e determinazione che ci ha contraddistinto in questi anni. Siamo certi d'aver scelto due bravissimi piloti, ragazzi pronti per poter raggiungere da subito grandi risultati e sicuramente supportati da uno staff tecnico di primissima qualità”.



Marco Bussolotti: “Sono molto contento di ritornare con il G.A.S. Racing Team, con il quale mi sono sempre trovato molto bene. Dopo una stagione ad alti livelli, la fiducia di Yamaha mi ha dato ulteriori stimoli per lottare fino alla fine per il titolo”.



Luca Bernardi: “Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura, il salto di categoria è un grande passo, ma con il sostegno di Yamaha e del G.A.S. Racing Team, che ringrazio per la fiducia, mi aiuterà a crescere sia a livello agonistico, professionale oltre che personale”.