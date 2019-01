Verucchio: sabato i Floyd Quartet al Teatro Pazzini con Pink Floyd Live at Pompeii

Eventi

Verucchio

| 16:17 - 17 Gennaio 2019

Floyd Quarted in concerto.

Sabato 19 gennaio 2019 (ore 21,15) presso il Teatro Eugenio Pazzini di Verucchio ecco salire in scena i Floyd Quartet con il loro PinkFloyd live at Pompeii, tribute concert al celebre gruppo britannico passato alla storia per aver cambiato i limiti del pop e del rock sposando l'elettronica e approfondendo la ricerca sonora in una serie di album giudicati pietre miliari della musica popolare del Novecento.

Dopo quindici anni di attività dei Floyd Machine si concretizza il progetto Floyd Quartet, ideato per far rivivere i concerti live dei Pink Floyd del periodo 1967-1972.

Prima dei successi mondiali degli album "The Dark Side of the moon" (1973) e "Wish you were here" (1975), i Pink Floyd sperimentarono la propria identità progressive in varie direzioni, come avvenne nel celebre filmato "Live at Pompeii" datato 1972.

In quegli anni i Pink Floyd si esibivano in quattro, con effetti luci e scenografici psichedelici, lasciando maggiore risalto a sonorità e musica. Un tributo curato nei minimi dettagli per renderlo fedele all’originale. Il repertorio prevede Ummagumma, Meddle, More, Atom heart mother e Obscured by Clouds Live at Pompeii.

Scelta delle canzoni ma anche degli strumenti per rivivere le vere emozioni di un concerto passato alla storia della musica: in scena una strumentazione vintage come tastiere, echorec binson, chitarre e bassi, hammond del 1971, gong e molto altro che faranno fare un tuffo nel passato, più precisamente nel 1972.

A completare il quadro, scenografie psichedeliche ed effetti luce per ricreare l’atmosfera di Pompeii.