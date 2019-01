Lavori in zona Covignano, da lunedì 21 gennaio chiusura al traffico di via Castellaccio

Attualità

Rimini

| 11:52 - 17 Gennaio 2019

Lavori in corso in zona Covignano.

Per consentire i lavori di manutenzione straordinaria del reticolo idrografico minore, è prevista a partire dal prossimo 21 gennaio fino al 20 febbraio la sospensione temporanea della circolazione sulla via Castellaccio, in zona Covignano, nel tratto tra via Poggiomarino a via Valverde.

La limitazione al traffico, da cui sono esclusi residenti, mezzi soccorso e autorizzati, prevede un restringimento della carreggiata in base allo stato di avanzamento dei lavori e l’apposizione dei divieti di sosta su ambo i lati della strada. Restano garantiti in ogni caso gli accessi pedonali alle abitazioni e ai pubblici esercizi.