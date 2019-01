Istituto Einaudi di Rimini dedica al preside Filippini la biblioteca della scuola

Attualità

Rimini

| 11:21 - 17 Gennaio 2019

Massimiliano Filippini, fu assessore e preside dell’Einaudi di Rimini.

A sette mesi dalla scomparsa di Massimiliano Filippini docente e preside dell’Einaudi di Rimini, l’istituto ha deciso di intitolare la biblioteca proprio al preside in carica nell’istituto dal 1977 al 1994. La decisione è stata presa di comune accordo dalla dirigente in carica dell'istituto Maria Rosa Pasini, le referenti della biblioteca Carla Dini e Roberta Piovaccari e dai docenti ancora in servizio che hanno conosciuto Filippini “un docente di lettere prima, un preside poi che ha lasciato un'eredità di cultura, di umanità e di innovazione didattica.” La cerimonia si terrà sabato 19 gennaio alle 10.30 presso l’aula Magna dell’istituto. Prima un ricordo del preside da parte delle autorità invitate e subito dopo nella biblioteca sarà scoperta la targa dedicata a Massimiliano Filippini.