Rimini: bando Itaca, borse di studio per un anno all'estero

Attualità

Rimini

| 11:11 - 17 Gennaio 2019

Londra.

A Rimini torna la voglia di implementare le competenze linguistiche. Dopo anni in cui l'industria turistica sembrava avere poca necessità di personale ora la ripresa economica porta i suoi frutti. Si cerca costantemente personale specializzato capace di interfacciarsi con la clientela internazionale: una delle competenze più richieste è quella della lingua inglese ed è per questo che sono tantissimi coloro che hanno aderito al bando ITACA



Itaca: borsa di studio per figli dipendenti Inps

Itaca è la borsa di studio più ambita sul nostro territorio. Perfetta per di dipendenti che hanno come cassa l'Inps offre la possibilità ai giovani meritevoli di poter vincere una borsa che consente loro di trascorre un quadrimestre o un intero anno scolastico all'estero per approfondire la lingua inglese e implementare le proprie conoscenze scolastiche. La soluzione è stata molto gradita ai giovani riminesi. Questo anno sono tantissimi coloro che attendono una risposta positiva . Non tutti saranno accontentati ed allora ci sono altre soluzioni. Tantissimi sono già coloro che hanno sperimentato Itaca, parecchi sono coloro che hanno partecipato per il nuovo bando ma se non si è riusciti si può provare Inpsieme.



Inpsieme: in arrivo una ottima borsa di studi

Per chi ancora non lo sapesse esiste INPSIEME una borsa di studio che verrà bandita a brevissimo ESTATEINPSIEME è una opportunità offerta a giovani e giovanissimi che, se figli di dipendenti la cui cassa è l'INPS possono beneficiare di soggiorni estivi e vacanze studio in Italia e all’estero. L'offerta è valida solo per dipendenti pubblici ma risulta essere molto ambita nel riminese. Il bando è rivolto a studenti della scuola secondaria di secondo grado, ovviamente non è una soluzione idonea per tutti ma solo per chi ha determinati requisiti.



Un anno all'estero con EF

I requisiti delle borse di studio sono molto restrittivi specie se la famiglia di appartenenza del giovane può avere un reddito di un certo livello esistono soluzioni alternative: EF ha delle ottime proposte. Un po' tutti conoscono la fama di EF, società leader nel settore delle formazione linguistica presente nel mercato da oltre 50 anni.

EF offre programmi compatibili con i bandi Inps. C'è però una peculiarità EF assisterà lo studente dalla partenza al rientro con relativo reinserimento nel ciclo scolastico italiano. Affidarsi ad una società come EF significa avere la garanzia di una formazione perfetta ma anche la sicurezza che gli studenti vengano ospitati in famiglie selezionate. E' possibile scegliere mete europee come Irlanda o Gran Bretagna ma anche gli Stati Uniti. Si può stabilire di trascorrere in una scuola estera un solo quadrimestre o un intero anno scolastico. Le soluzioni proposte sono tantissime è opportuno provare a visionare l'offerta e magari fare un colloquio conoscitivo con il locale personale EF.



La certezza è che la lingua inglese è diventata necessaria per lavorare e a Rimini c'è tantissima