Domenica torna l'appuntamento con la benedizione degli animali a San Giovanni in Marignano

Un’immagine della scorsa edizione.

L’appuntamento è ormai una consolidata tradizione, ma la manifestazione si arricchisce nel 2019 di alcune novità. Stiamo parlando della “Benedizione degli animali”, iniziativa promossa dall’associazione Pro Loco di San Giovanni in Marignano che, in collaborazione con il Comune, la Parrocchia di San Pietro Apostolo e la partecipazione di Abbaio Camp, scuola di formazione cinofila, è in programma per Domenica 20 Gennaio in Piazza Silvagni. L’appuntamento è alle ore 10:15 in Piazza Silvagni per una breve passeggiata a 4 zampe, a cura degli educatori di Abbaio Camp, in attesa della “Benedizione degli Animali” che avrà luogo alle ore 14.45. Al termine ci sarà il Tradizionale rito di Sant'Antonio Abate con consegna del pane benedetto e dell’immagine sacra. Altra novità del 2019 sarà la benedizione dei trattori che si svolgerà poco dopo in via Fosso del Pallone. Al termine alle ore 11.15 ci sarà la Santa Messa presso la Chiesa di San Pietro e, come di consueto, la giornata si concluderà con il pranzo, presso il “Centro Sociale” (ex dancing), di San Giovanni in Marignano, dove sono anche previsti intrattenimenti di vario tipo. L’iniziativa, che inaugura gli eventi marignanesi del 2019, è stata recuperata dalla Pro Loco, da sempre impegnata nella riscoperta e valorizzazione delle tradizioni marignanesi.