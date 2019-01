Misano World Circuit, nel 2018 un indotto di oltre 162 milioni di euro

Attualità

Misano Adriatico

| 10:36 - 17 Gennaio 2019

Misano world circuit in notturna.

E’ stato di oltre 162 milioni di euro l’impatto economico prodotto sul territorio della provincia di Rimini dall’attività di Misano World Circuit nel 2018. Lo misura lo studio commissionato da MWC a Trademark Italia, che nel corso dell’attività dello scorso anno ha indagato e misurato, infine rielaborato e tradotto in numeri l’indotto economico prodotto da MWC con le manifestazioni organizzate.

L’obiettivo affidato a Trademark Italia è stato quello di analizzare in maniera scientifica i benefici e gli effetti economici (diretti e indiretti) generati da tutti gli eventi, sia quelli connotati da un profilo sportivo che quelli di natura commerciale.

Domani alle 11.30 a Motor Bike Expo (Fiera di Verona, Pad. 6 - Stand 16L) è in programma la presentazione pubblica dello studio, insieme al programma 2019 del ‘Marco Simoncelli’.

Dal documento emergono chiari segnali di quello che ormai è un vero e proprio sistema virtuoso che, grazie anche ai servizi collaterali offerti dal territorio e alla sua grande disponibilità ricettiva, consente a MWC di coprire un ventaglio più ampio di attività sportive, ognuna generatrice di effetti economici e turistici per il territorio e le sue imprese. All’indotto economico va aggiunto l’enorme valore della comunicazione e della pubblicità collegata agli eventi e alle manifestazioni sportive che si svolgono all’interno del Circuito. Vari report dimostrano come la presenza di MWC sia un driver di importanza strategica per lo sviluppo economico e turistico del territorio circostante il Circuito, e dell’intera provincia di Rimini.

Si tratta di un risultato eccezionale, al quale contribuiscono diversi fattori, fra i quali la sinergia pubblico-privato e l’impareggiabile contesto della Motor Valley. Elementi che su molteplici fronti consentono un’attività di profilo mondiale. Si aggiunge lo sforzo prodotto dalla proprietà di MWC, il Gruppo Financo, teso a migliorare costantemente la struttura. Un risultato che premia efficaci politiche commerciali e sportive, oltre alle relazioni internazionali consolidate. Tutto ciò, con la piena integrazione del paradigma della sostenibilità ambientale, ha consentito questo risultato che proietta Misano World Circuit verso un’ulteriore crescita.

“Misano World Circuit - spiega Luca Colaiacovo, Presidente della Santa Monica SpA - interpreta e rilancia la capacità del motorsport di innovare. Il circuito è un contenitore nel quale l’eccellenza tecnologica è al limite della sperimentazione e quindi tutto ciò che circonda questo mondo deve essere allineato. Stiamo attenti alle indicazioni e investiamo costantemente, pianificando ulteriori interventi in aggiunta a quanto realizzato negli ultimi anni a vantaggio della struttura di MWC”.

In breve, negli ultimi anni è stato realizzato il Paddock 4, che aggiunge ulteriori 10.000 mq alle aree disponibili per le iniziative sportive, spettacolari e commerciali, raggiungendo quota 70.000 mq complessivi. In parallelo, è stato ampliato il Park 1 a 350 posti auto. Tutti i paddock sono stati dotati di nuovi servizi igienici.

È stato attivato un secondo ingresso in circuito con una nuova strada di accesso da via del Carro e realizzata la bonifica del terreno circostante. La palazzina box ha visto anche il restyling della facciata; sono stati allestiti tre nuovi official merchandising store per i prodotti griffati MWC. L’intervento è seguito alla ristrutturazione e ampliamento delle hospitality commerciali utilizzate dalle aziende durante gli eventi.

Di recente è stata inaugurata la nuova race control, un gioiello di tecnologia con oltre 40 telecamere che monitorano il circuito sia da un punto di vista sportivo che di sicurezza.

Nel 2018, nell’ambito della collaborazione con il Comune di Misano, è stato consegnato il primo centro sociale e ricreativo a Misano Monte e si sta lavorando per il secondo centro. Da segnalare anche il primo stralcio della strada dedicata a Marco Simoncelli, che costeggia l’autostrada e che permetterà di migliorare decisamente i flussi nelle adiacenze dell’impianto ed al contempo di ammodernare i confini che vanno dalla rotonda Simoncelli al Misanino.

In circuito sono state aggiunte nuove tribune e realizzati nuovi format di utilizzo della pista, oltre all'area dedicata al flat track. Sulla pista si ricorda che l’intervento di brand identity sul circuito, in collaborazione con un designer del calibro di Aldo Drudi, ha avviato un percorso per affermare un concetto di identità che coincide con quello di brand, inteso come segno distintivo sviluppato da un’azienda per identificarsi e quindi distinguersi dai concorrenti. Senza dimenticare gli interventi per il contrasto dell'inquinamento acustico, oltre ai pannelli solari per produrre energia pulita.

Fra i valori più significativi emersi dall’analisi, si segnala quello relativo alle presenze turistiche prodotte nell’area riminese dai 281 giorni di attività del circuito, un dato che supera le 710mila room nights (tra addetti ai lavori, spettatori ed accompagnatori), il 90% delle quali si concentra nelle strutture ricettive della provincia di Rimini.

La rilevazione assegna al movimento prodotto dalle attività svoltesi a Misano World Circuit il 3,4% delle presenze nelle strutture ricettive della provincia di Rimini ed un giro d’affari di circa 62,5 milioni di euro per la sola componente ‘alloggio’ prodotto da addetti ai lavori, spettatori ed accompagnatori.