Rimini Calcio, Danso giovedì sotto i ferri. Faccia faccia a Milano tra Tamai e il ds del Lecce per Guibre

| 19:49 - 16 Gennaio 2019

Il centrocampista ghanese Stephen Danso è stato ricoverato oggi all’Ospedale Infermi di Rimini e sarà operato giovedì dal primario Stefano Landi per la riduzione della frattura del perone.

Mercoledì il tecnico Leo Acori ha compiuto il suo 64esimo compleanno. Al mister gli auguri della redazione di Altarimini.it

PREVENDITA E’ attiva la prevendita per l’incontro Triestina-Rimini, in programma sabato 19 allo stadio “Nereo Rocco” con inizio alle ore 16.30. I tagliandi del settore ospiti, “Curva Ospiti”, potranno essere acquistati tramite il circuito “Do it yourself” (www.diyticket.it/events/Sport/1896/triestina-rimini con possibilità di prenotare e/o acquistare attraverso il sistema sisalpay e/o contattando il call center al numero 892369) ai seguenti prezzi comprensivi di diritti di prevendita: intero € 13, ridotto € 11 (donne, over 65, disabili con certificazione inferiore al 75%), cortesia € 2 (under 10, disabili con certificazione pari o superiore al 75%)

MERCATO Nessuna novità per quanto riguarda il Rimini. Il ds Pietro Tamai ha incontrato i dirigenti del Lecce per Guiebre ma la trattativa è ancora agli inizi e non è affatto detto che si concluda: il Rimini ritiene il giocatore importante per il suo scacchiere.

Il Gubbio sostituisce bomber Marchi con Matteo Chinellato del Padova (1991). Il Giana Erminio ha preso il terzino sinistro Maicol Origlio, classe 1997, dal Monza. E' cresciuto nelle giovanili del Torino. Con i granata ha giocato sino alla Primavera per poi approdare al Monza nella stagione 2016/17, l’anno della vittoria del campionato e della promozione dalla serie D alla serie C. Con i biancorossi ha messo a segno 4 gol in 58 presenze.

Il Renate ha preso Francesco Li Gotti, laterale mancino classe 1997, svincolato.

La Feralpisalò ha ingaggiato a titolo definitivo dal Padova il difensore Sergio Contessa. L'attaccante ex Ravenna ora al Bisceglie Carmine De Sena è vicino al Renate.