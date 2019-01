Precipita dal quarto piano: 35enne 'vivo per miracolo', ma è grave E' successo alle 13.40 di mercoledì in via Carducci a Cattolica. L'uomo adesso si trova in ospedale a Cesena

Cronaca Cattolica | 18:53 - 16 Gennaio 2019 Equipe sanitari elisoccorso. Un 35enne del luogo è caduto dal quarto piano di un edificio di viale Carducci a Cattolica: i fatti sono avvenuti alle 13.40 circa di mercoledì pomeriggio. Un volo spaventoso del giovane, che è caduto da oltre 10 metri, finendo sul tetto piano di un immobile adiacente. I vigili del fuoco hanno recuperato il ferito sul tetto e lo hanno affidato al personale del 118. Il trasporto all'ospedale Bufalini di Cesena è avvenuto con l'eliambulanza. Non sarebbe in pericolo di vita. I rilievi e gli accertamenti sono stati affidati ai Carabinieri.